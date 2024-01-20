إلغاء العرض الخاص لفيلم عادل مش عادل والتبرع بتكاليفه لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة، فيما سيتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط مساء الاثنين المقبل، بإحدى الفنادق الكبرى مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للحديث عن الفيلم مع أبطال العمل.

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف على الأفيش الدعائي، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريتسا" و"45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، ودينا، ومحمد رضوان، وأوتاكا، وبدرية طلبة، وأحمد بجه، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك"، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

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