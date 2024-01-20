هذا الطفل أصبح ممثلاً لبنانياً معروفاً وهكذا راجع محطات حياته في عيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني مازن معضم صورة له بالأبيض والأسود وهو طفل في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وذلك لمناسبة عيد ميلاده مرفقاً إياهاه بمراجعة ذاتية لمحطات حياته والنجاحات والإخفاقات التي حصلت معه، وطموحاته على الصعيد الشخصي والمهني وكتب معلقاً :"بصفن مرات وبفكر انا شو عملت بحياتي؟ انا شو حققت؟ نجحت أو فشلت؟ كان اختياري لاختصاصي صح؟ اختياري لمهنتي كان صح او كان لازم اختار مهنة فيها استقرار اكتر؟ بشكر ربي اكيد على كل شي صار بحياتي الشخصية والمهنية.

بشكر ربي على كل النعم على نعمة الأهل والزوجة المميزة والعيلة الحلوة وعلى نعمة النجاح ومحبة الناس ومحبة الاصدقاء المقربين. راضي عن شو حققت بحياتي المهنية؟ مرتاح؟ عندي رضى اكيد لأني مؤمن ولأني بفتخر بكل الأعمال اللي قدمتها بس بنفس الوقت عندي هيدا الإحساس اني ما قدرت حقق اللي بتمناه، عندي طموح كبير ما قدرت ظروف البلد الصعبة والمسؤولية العائلية الكبيرة انها تحطمه يمكن بوقت من الأوقات بحس بالاحباط بس برجع بقول الله كريم وان شالله الايام اللي جاية رح تكون افضل وان شالله اللي بحلم فيه وبطمحله رح يتحقق. محبة الناس اللي بلمسها بشكل يومي نعمة كبيرة من ربنا. بشكر وبقدر محبتكم ودعمكم وان شالله دايماً بكون عند حسن ظنكم ، عيد ميلاد سعيد لي".

إشارة إلى أن مازن معضم يحتفل غداً بعيد ميلاده إذ إنه مولود في 21 كانون الثاني من العام 1989 أي أنه أتم 35 عاماً.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ مازن معضم العمر المديد المليء بالصحة والسعادة والنجاح.