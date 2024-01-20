رامي صبري يطرح فيديو كليب "بين الحيطان" بعد نجاحها في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "بين الحيطان" للفنان المصري رامي صبري بعد أقل من أسبوعين على طرحها، أكثر 2 مليون و نصف المليون مشاهدة على يوتيوب، لذا قرر طرحها على طريقة الفيديو كليب نظراً لهذا النجاح الكبير الذي حققته.



ويكسر رامي صبري الأرقام القياسية من خلال ألبومه الأخير "النهايات أخلاق" الذي لاقى تفاعلاً منقطع النظير .

وأعلن الفنان المصري عن موعد طرح كليب أغنية بين الحيطان وكتب في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"“فيديو كليب بين الحيطان بكرة الساعة 6 على يوتيوب ألبوم النهايات أخلاق ".

