حفل joy awards .. ظهور منى زكي وأحمد حلمي الثنائي المُحبب للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الثنائي المفضل لدى الجمهور النجمان منى زكي وأحمد حلمي، لحفل joy awards ، الذي يقام داخل مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتألقا أحمد حلمي ومنى زكي بإطالة جذابة، إذ ارتدت الفنانة فستان أحمر أنيق، كما ظهر «حلمي» مرتديًا بدلة سواد شيك .

منى زكي وأحمد حلمي

joy awards 2024

تتجه أنظار العالم في الساعات القادمة إلى المملكة العربية السعودية، تحديدًا إلى مدينة الرياض، والتي تستضيف عددًا كبيرًا من نجوم الفن بمختلف أنحاء العالم لحضور حفل joy awards .

حفل joy awards

يشمل الحفل 13 جائزة، وهي "جائزة أفضل ممثل وممثلة ووجه جديد عن فئة المسلسلات، جائزة المسلسل المفضل، جائزة الممثل المفضل والممثلة المفضلة، الفيلم المفضل، الوجه الجديد عن فئة السينما، جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، بالإضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وجائزة الإنجاز مدى الحياة، وجائزة شخصية العام.

جوي أوردز 2024 - قائمة الترشيحات

الأفلام السينمائية المتنافسة هي "الهامور، الخلاط، ستار، بيت الروبي".

الممثلات المتنافسات في فئة السينما، هم "إلهام علي، أمينة خليل، سعاد عبدالله، نيللي كريم".

الممثلون المتنافسون في فئة السينما، هم "عبدالعزيز الشهري، إبراهيم الحجاج، كريم عبدالعزيز، زياد العامري.

المسلسلات المتنافسة هي، "أمر إخلاء 3، بروحهم في البيت، ملح وسمرة، كريستال".

الممثلات المتنافسات في فئة المسلسلات، هم "هدى حسين، كاريس بشار، باميلا الكيك، رهف محمد".

الممثلون المتنافسون في فئة المسلسلات، "محمود نصر، باسل خياط، سعد عزيز، إبراهيم الحجاج".

الممثلون الصاعدون المتنافسون، هم "في فؤاد، أصيل محمد، جمال الصالح، وليد قشران".

الأغاني المتنافسة، هي "وياك وياك لـ أحلام، فوق لـ أصالة، يا ليل ويا لعين لـ لشامي، مزلاج لـ أميمة طالب.

المطربات المتنافسات، هم "أصالة، أحلام، نانسي عجرم، أميمة طالب".

المطربون المتنافسون، هم "عبدالمجيد عبدالله، عايض، تامر عاشور، ماجد المهندس".

المطربون الصاعدون المتنافسون، "الشامي، سلطان المرشد، طلال سام، وليد محمد".

المؤثرون المتنافسون، "أبرار العثمان، نارين بيوتي، يارا النملة، بيبي العبدالمحسن، أبونوح، بنداريتا، عمر فاروق، أحمد القحطاني".

الرياضيون المتنافسون، هم "أنس جابر، صبا توفيق، حصة العيسى، البندري الهوساوي، سالم الدوسري، ياسين بونو، عبدالله الرباع، نواف العقيدي".