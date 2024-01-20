أعظم السيمفونيات تتواصل بالأوبرا على المسرح الكبير.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي وبمشاركة عازفة الفيولينة الشابة سلمي سرور، وذلك فى الثامنة مساء اليوم، السبت، علي المسرح الكبير، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة لعرض ارقى الوان الفنون العالمية تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة اعظم السيمفونيات.

يتضمن البرنامج عدد من اهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مارش البهاء والظروف لـ إلجار ، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا الاول لـ بروكوفيف والسيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن.

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية في القالب الكلاسيكي.