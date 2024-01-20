يوسف الكدواني يكشف عن موقفه من اعتقاد الجمهور دخوله التمثيل بواسطة والده

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان يوسف الكدواني نجل ماجد الكدواني عن موقفه من الحديث المنتشر حول دخوله التمثيل مستعينًا بواسطة والده.

قال الكدواني: "أتقبل كل هذا الحديث والانتقادات؛ نظرًا لإختياري هذا المجال من البداية"، مضيفًا: "والدي بيدعمني جدا ومبسوط وبيقف في ضهري على طول، وكان مع قراري في إني أدخل التمثيل لأنه بيدعمني أعمل اللي بحبه".

وتابع يوسف: "لما الناس بتقول إني دخلت بالواسطة، فالناس حقها تقول اللي هي عايزاه، وأنا مدام اشتغلت ممثل يبقى لازم أكون شخص بيتقبل النقد".

وأردف: "واللي أقدر أقوله إن فعلا ده محصلش إني دخلت بالواسطة، وأنا باخد خطوات بطيئة ولكن قوية وفخور ومبسوط بيها".

آخر أعمال يوسف الكدواني

وكانت آخر أعمال يوسف الكدواني مسلسل وبينا ميعاد الذي يذاع حاليًا على شبكة قنوات دي إم سي، ويشاركه البطولة صبري فواز، وشيرين رضا، وأسامة الهادي، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ويوسف إبراهيم، وهو من إخراج هاني كمال.