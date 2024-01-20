تراند اليوم : شاهد.. إطلالات جورجينا وأسيل عمران وإلهام علي أثناء حضور حفل Joy Awards بالرياض

صحيفة الخليج 365: تشهد فعاليات حفل Joy Awards 2024، الذي يقام بالرياض، مساء اليوم السبت، إطلالات متنوعة من الفنانات والمشاهير على "اللافندر كاربت".

وأطلت الفنانة أسيل عمران والفنانة إلهام علي، في أحدث ظهور لهما، بإطلالة سوداء بالحفل.

حيث ظهرت "أسيل عمران" بفستان أسود مفتوح من الصدر، وأبان المقطع حديثها مع أحد الصحفيين.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، ظهور الفنانة إلهام علي، رفقة زوجها "خالد صقر" في الحفل، وأطلت بفستان أسود.

الجدير بالذكر، انطلقت فعاليات حفل Joy Awards 2024 النسخة الرابعة، اليوم السبت، في الرياض.

ويشهد الحفل مشاركة عريضة واستقطاب كبير من مشاهير الفن حول العالم.