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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها ضمن خاصية "القصة" في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو ظهرت فيها وهي ترقص مع فرقة راقصين مصريين من بروفة كليب أغنيتها المصرية المنتظرة التي ستحمل عنوان "قطة مغمضة".
وأبهرت شمس محبيها كما الشاب مدرب الرقص والفتاة التي تشترك معه في الفرقة برقصها مشيدين بها وبإجادتها للرقص وليونتها.
وكانت شمس الكويتية أعلنت عبر مقطع فيديو وعدة صور منذ أيام أنها تستعد قريباً لطرح الأغنية حيث ظهرت من داخل الستوديو الذي تواجدت به وسجلت الأغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور-شمس الكويتية ترقص بمهارة ببروفة لكليب أغنيتها المنتظرة "قطة مغمضة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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