ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية المصرية وأرملة الممثل الراحل محمود عبد العزيز، بوسي شلبي مقطع فيديو صغيراً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي شكل مفاجأة لمتابعيها.

وأعلنت بوسي من خلال الفيديو كما الصور التي نشرتها في خاصية القصة بصفحتها أن الفنانة المصرية نجاة الصغيرة ستكون من ضمن المكرمات في حفل Joy Awards وذلك بعد غيابها لسنوات طويلة عن الإعلام والظهور بشكل عام في المناسبات.

وكانت نجاة الصغيرة كشفت الفنانة سبب غيابها عن الساحة الفنية، في مداخلة هاتفية سابقة لها مع الإعلامي عمرو أديب، ضمن برنامجه الحكاية قائلة: بسمع الموسيقى اللي اتعلمتها من الكبار أوي السيدة أم كلثوم، وعبد الوهاب، دخلت الجامعة بتاعتهم مكنش في مدارس أيامها، كان ممكن الواحد وقتها ياخد دكتوراه.

وتابعت :"ليا طريقة في اختيار الأغاني مش موجود تنفيذها دلوقت، وبحاول إذا قدرني ربنا هقدم حاجة قريب".



كانت هذه تفاصيل خبر نجاة الصغيرة تعود لتطل بعد غياب سنوات لتُكَرّم في هذه المناسبة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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