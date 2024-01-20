- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بفستان ذهبي جعلها تبدو كأميرة وذلك من خلال مشاركتها عدة صور بهذه الإطلالة التي شاركت فيها بفعاليات حفل Joy Awards وذلك من جلسة تصوير خضعت لها.
وكشفت نادين لدى وصولها إلى السجادة الحمراء للحفل في حوارها مع كاميرا Joy Awards Hنها تستعد للزواج قريبا ، محددة فصل الصيف للاحتفال بزفافها.
وتابعت كلامها قبيل الحفل المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمعروض عبر بث مباشر على قناة MBC1: "قريبا الزواج، عن جد ما حددنا بس الموضوع قرب، أكيد في الصيف لكن مش عارفين أوله أم نصفه أو أخره، بنفكر إننا نعمل شيء بلبنان وشيء برة".
ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم اللبنانين والسوريين والعرب، والمصريين، والأجانب بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، رفيق علي أحمد، يسرا، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، جورجينا رودريغيز، كيفن كوستنر وغيرهم؟
ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم بإطلالة ذهبية في حفل Joy Awards وهذا ما أعلنته عن زواجها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.