نادين نسيب نجيم بإطلالة ذهبية في حفل Joy Awards وهذا ما أعلنته عن زواجها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بفستان ذهبي جعلها تبدو كأميرة وذلك من خلال مشاركتها عدة صور بهذه الإطلالة التي شاركت فيها بفعاليات حفل Joy Awards وذلك من جلسة تصوير خضعت لها.



وكشفت نادين لدى وصولها إلى السجادة الحمراء للحفل في حوارها مع كاميرا Joy Awards Hنها تستعد للزواج قريبا ، محددة فصل الصيف للاحتفال بزفافها.

وتابعت كلامها قبيل الحفل المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمعروض عبر بث مباشر على قناة MBC1: "قريبا الزواج، عن جد ما حددنا بس الموضوع قرب، أكيد في الصيف لكن مش عارفين أوله أم نصفه أو أخره، بنفكر إننا نعمل شيء بلبنان وشيء برة".

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم اللبنانين والسوريين والعرب، والمصريين، والأجانب بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، رفيق علي أحمد، يسرا، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، جورجينا رودريغيز، كيفن كوستنر وغيرهم؟

​​​​​​​ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ.