فن ومشاهير

تكريم إسعاد يونس في حفل joy awards.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم الهندي العالمي سلمان خان، على تكريم الفنانة إسعاد يونس، ضمن فعاليات حفل joy awards في المملكة العربية  


وكانت منحت إدارة الحفل الفنانة الكبيرة إسعاد يونس جائزة الإنجاز مدى الحياة، وعبرت عن سعادتها بالتكريم.

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تفاصيل حفل joy awards


ويشار إلى أن يبث الحفل، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصة "شاهد".

وكان  أنطلق حفل joy awards، منذ قليل، في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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