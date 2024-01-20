تكريم إسعاد يونس في حفل joy awards.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم الهندي العالمي سلمان خان، على تكريم الفنانة إسعاد يونس، ضمن فعاليات حفل joy awards في المملكة العربية السعودية



وكانت منحت إدارة الحفل الفنانة الكبيرة إسعاد يونس جائزة الإنجاز مدى الحياة، وعبرت عن سعادتها بالتكريم.

تفاصيل حفل joy awards



ويشار إلى أن يبث الحفل، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصة "شاهد".

وكان أنطلق حفل joy awards، منذ قليل، في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.