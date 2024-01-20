joy awards| هل تعود نجاة للغناء بعد غياب طويل

ياسر رشاد - القاهرة - يتردد داخل اروقة الجوى اوورد ان الفنانة الكبيرة نجاة سوف تعود للغناء، حيث تقدم اليوم أغنية خلال حفل توزيع جوائز جوى أورد بالعاصمة السعودية الرياض.

وعودة نجاة بعد غياب طويل للغناء مساء اليوم يعد مفاجأة كبيرة،اعدتها الجوى اوورد لكل عشاق الطرب، حيث يستقبلها مسرح الجوائز بالبوليفارد استقبالا حافلا.

ومن المقرر أن ينطلق حفل joy awards، اليوم، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، وسط حضور كبير من نجوم العالم.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل joy awards، بعد قليل، في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.