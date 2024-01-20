Joy Awards.. أحمد السقا يسلم جائزة الممثلة المفضلة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم أحمد السقا، على تقديم جائزة الممثلة المفضلة، خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته الرابعة، والذي يقام حالياً بالمملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن فازت بالجائزة الفنانة الكويتية رهف محمد، وذلك عن دورها في مسلسل "بروحهم في البيت"، وكانت تنافست معها على هذه الجائزة كل من، الفنانة باميلا الكيك عن مسلسل "كريستال"، والفنانة كاريس بشار عن مسلسل "النار بالنار"، والفنانة هدى حسين عن مسلسل "ملح وسمرة".

حفل توزيع جوائز Joy Awards

وكان أنطلق حفل joy awards، منذ قليل، في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي.