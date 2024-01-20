رامي إمام يطمئن الجمهور على عادل إمام: "الزعيم" قرر يتفرغ للحياة الأسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المخرج رامي إمام عن سعادته بالتواجد في حفل توزيع جوائز joy awards، المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وانضم رامي للحوار مع شقيقه الفنان محمد إمام والذي تم إجراؤه عبر قناة MBC1 من الحفل المُقام على مسرح بكر الشدي، وقال "سعيد جدا، دي أول مرة أكون موجود وسعيد بالدعوة الكريمة".

وطمأن رامي الجمهور على حالة "الزعيم" عادل إمام، وقال "الزعيم قرر يتفرغ للحياة الأسرية معنا ومع الأحفاد".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي.

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