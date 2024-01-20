كيف خرجت ياسمين رئيس من ورطتها قبل حفل "JOY AWARDS"؟ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس لموقف محرج بعدما اكتشفت أن الفستان الذي سترتديه في حفل "JOY AWARDS" ليس مقاسها أو أنه جاء لها بالخطأ.

وأعادت ياسمين نشر مقطع فيديو جديد تكشف فيه عن وصولها لحل أخرجها من الورطة وأنها وجدت مساعدة تتمكن من حل مشكلة فستانها الواسع.

وقالت ياسمين في الفيديو الذي نشرته، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "شكرا شكرا ماريا، أنتي أفضل إنسانة".

وكانت ياسمين نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه مرتدية "روب"، قالت فيه: "عندي مشكلة الفستان اللي كنت هلبسه طلع واسع أو جه بالغلط، أنا جاهزة، أعمل إيه أنزل بالفستان الواسع علشان يتسلوا عليا ويقولوا فستاني واسع، طب ألبس جينز عادي، ولا هتتريقوا عليا، ولا أنزل كدا".

وأضافت: "مافيش وقت، المفروض دلوقتي أكون تحت بركب العربية، محدش يقولي اقتراحات، أنا في الرياض والفستان مش مظبوط، أنزل بالروب إزاي؟".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.



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