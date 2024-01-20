حسن الرداد عن joy awards: أجواء خيالية ومهرجان عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف الفنان حسن الرداد أجواء حفل توزيع الجوائز joy awards والمُقام في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، بالخيالية.

وتابع في حواره مع قناة MBC1 في البث المباشر من الحفل: "أجواء خيالية، حضرت مهاجانات عالمية قبل، وأنا شايف إني في مهرجان عالمي كنت حضرت كل الدورات وهو من تطور لتطور".

وكشف عن تفاصيل مسلسل محارب المقرر عرضه في رمضان 2024، موضحا "العمل تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، دراما اجتماعية إثارة وأكشن، معانا أحمد زاهر وماجد المصري وعفاف شعيب، نرمين الفقي وناهد السباعي، مع حفظ الألقاب".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي.

اقرأ أيضا:

يسرا: السعودية بلدنا الثاني ومسرحيته الجديدة تجمعني بـ أحمد عز في 22 فبراير

أحدث ظهور لـ آيتن عامر.. والجمهور: "خست خالص" (صور)