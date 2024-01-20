Joy awards.. منى زكي: لولا دعم أحمد حلمي مش هقدر أعمل حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحضر النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي حفل توزيع جوائز joy awards، المُقام ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وأكد حرصه على دعم زوجته، بينما أكدت هي أن بدون دعمه لن تستطيع تقديم شيء.

وقال حلمي في لقائه مع قناة MBC1 التي تنقل الحفل على الهواء مباشرة: "بنبسط جدا لما بنيجي سنة عن سنة بتفرق وبنكون سعداء بالتواجد"، وتحدثت منى زكي عن سعادتها بنجاح مسلسلها "تحت الوصاية" كونه لمس الناس.

وكشف أحمد عن تحضيره لفيلم جديد يبدأ تصويره بعد شهر، ليتم طرحه في الصيف 2024، وقالت منى "بجهز فيلم وعندي فيلم رحلة 404 اللي فيه فلسفة ومعاني برة الحدوتة صعب نحكيها، إن شاء الله يطلع حاجة مختلفة، ومعانا ضيوف كتير في الفيلم: محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا بقيادة مخرج بعشقه هاني خليفة وكاتب كبير محمد رجاء".

وعلق حلمي على دعمه لـ منى "الحمد لله المفروض الزوج يدعم زوجته"، لتعلق هي "من غير الدعم بتاعه مش هقدر أعمل حاجة".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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