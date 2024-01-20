شيرين عبدالوهاب مفاجأة حفل joy awards وتغني ميدلي من أشهر أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهرت المطربة شيرين عبدالوهاب على مسرح بكر الشدي في حفل توزيع جوائز joy awards لتشارك في إحيائه.

وقدمت شيرين التي كانت من مفاجآت الحفل، ميدلي ضم مجموعة من أشهر أغانيها، بينها: "ولا عمري جتلك، أنا لا جاية أقولك، أنا مش مبيناله، أنا مش بتاعة الكلام ده، كلام عينيك، آه يا ليل".

وقالت شيرين "أهلا بعائلتي الجميلة، عائلتي الكبيرة، وحشتوني".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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