تراند اليوم : شاهد: إطلالات " مي عمر وهنا الزاهد ونور الغندور " أثناء حضور حفل Joy Awards بالرياض

صحيفة الخليج 365: ظهرت الفنانة المصرية "مي عمر" بإطلالة بيضاء، أثناء مشاركتها في حفل Joy Awards 2024 بالرياض.

ووثق مقطع متداول على منصات التواصل، إطلالة "مي عمر" حيث ظهرت بفستان طويل له ذيل منسدل على الأرض.

كما أطلت الفنانة نور الغندور، بفستان أبيض مكشوف الصدر.

أما الفنانة هنا الزاهد، فقد ظهرت بفستان أسود مفتوح الصدر، وأبان مقطع متداول لحظة دخولها الحفل.

الجدير بالذكر، بدأت فعاليات حفل Joy Awards 2024 النسخة الرابعة، اليوم السبت، في الرياض، ويشارك في الحدث عدد من مشاهير الفن حول العالم.