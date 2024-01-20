تراند اليوم : شاهد: أول تعليق من الفنانة "ميريام فارس" على المشاركة الأولى لها في حفل "JoyAwards" بالرياض

صحيفة الخليج 365: علقت الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" على أول مشاركة لها في حفل "Joy Awards 2024" بالرياض.

وقالت "ميريام فارس"، خلال أحد اللقاءات، أثناء تواجدها في الحفل: "مبسوطة كتير، وهذه أول مرة أقدر أشارك في هذا الحدث، الذي ننتظره من سنين".

وأطلت الفنانة اللبنانية بفستان أسود مكشوف الصدر على "اللافندر كاربت".

الجدير بالذكر، انطلق حفل Joy Awards النسخة الرابعة، مساء اليوم السبت، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، ويقام الحدث في الرياض بمشاركة كبيرة من مشاهير الوطن العربي والعالم.