لطيفة التونسية تستذكر والدتها الراحلة في عيد ميلادها بحرقة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة لطيفة التونسية ثلاث صور جمعتها بوالدتها التي رحلت منذ فترة قصيرة وذلك لمناسبة عيد ميلادها موجهة رسالة إلى روحها وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وعبرت لطيفة عن أساها وحزنها لفقدان والدتها وتيقنها من أن روحها في الجنة وكتبت في تعليق مرفق بالصور :"اي كلمات مش هتعبر عن الوجع اللي بداخلنا .. فراقك وبعدك موت لكن ده قضاء الله وقدره وبأيماني ان فيه جنة ونار فا انا متأكدة انك في الجنة وعيد ميلادك هيكون في الجنة ان شاء الله يا عمري يا روح روحي انتي".



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