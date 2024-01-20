ميرنا وليد - بيروت - حاز الممثل العالمي أنتوني هوبكنز على جائزة الإنجاز مدى الحياة، وذلك في حفل Joy Awards المقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

وعرضت لقطات من أهم أعماله ثم اعتلى النجم البريطاني المسرح لتسلم الجائزة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقد ألقى هوبكنز كلمة في المناسبة شكر فيها السعودية على هذا التكريم بعد مشوار طويل في الساحة الفنية داعياً أن يعم السلام كل العالم.

ثم جرى الإعلان بعدها عن افضل ممثل لفئة المسلسلات وتنافس عليها باسل خياط عن الثمن، إبراهيم الحجاج عن من هو ولدنا 2، محمود نصر عن كريستال، سعد عزيز عن سكّة سفر، وفاز بالجائزة الفنان سعد عزيز.

كانت هذه تفاصيل خبر أنتوني هوبكنز مكرماّ بهذه الجائزة القيّمة في Joy Awards وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.