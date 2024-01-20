رحمة رياض مبهرة بالأحمر رغم حملها لدى تواجدها مع زوجها على السجادة الحمراء-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة العراقية رحمة رياض المتابعين وكذلك المشاهدين لدى حضورها حفل Joy Awards بفستان أحمر أنيق وجريء برفقة زوجها ألسكندر علوم.

ورغم حملها في الأشهر الأخيرة وظهور بطنها المنتفحة بشكل واضح إلا أنها كانت محط أنظار الجميع وحديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت رحمة عدة مقاطع فيديو قبل وصولها ولدى تواجدها على السجادة الحمراء للحفل من إطلالتها وبدت سعيدة وواثقة من نفسها وجميلة كعادتها.

إشارة إلى أن أخر اعمال رحمة رياض كانت كليب أغنيتها "آخر شعور" الذي طرحته في 16 أيلول من العام الماضي 2023 والاغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان علي صابر والكليب من إخراج ريشا سركيس.

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