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joy awards| أصالة تقدم أغنية "فوق" في الحفل

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ياسر رشاد - القاهرة - قدمت المطربة أصالة، منذ قليل، أغنيتها "فوق" ، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز joy awards، وهي الأغنية التي تنافس بها عن فئة الموسيقى على جائزة أفضل أغنية.
وكان قدم حفل joy awards، الفنانة كارمن بصيبص ووسام بريدي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم والوطن العربي، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي.

 

تفاصيل حفل joy awards


ويشار إلى أن يبث الحفل، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصة "شاهد".

وكان  أنطلق حفل joy awards، منذ قليل، في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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