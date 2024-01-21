إيمي سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل "joy awards" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت إيمي في الفيديو وهي تستعرض أناقتها من أحدث ظهور لها، على هامش حضورها حفل "joy awards".

وحضرت الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد حفل توزيع جوائز "joy awards"، الذي أقيم يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمي التليفزيونية مسلسل "سوبر ميرو" 2019.

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