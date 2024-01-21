محمد إمام من joy awards: نشكر الشعب السعودي وتحياتي للشعب الفلسطيني البطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز joy awards المُقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مفاجأة كبيرة، تمثلت في تكريم "الزعيم" النجم الكبير عادل إمام.

وقال الفنان محمد إمام، عقب استلامه التكريم: "نشكر الشعب السعودي على استقبالكم العظيم دائما لنا في كل مكان، وعلى حبكم لنا وللفن المصري، وهو حب نراه في كل الدول العربية، لأن الفن المصري حاجة مهمة وكبيرة ومؤثرة جدا جدا".

واختتم محمد كلمته قائلا "فيه حاجة أخيرة، تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، أنتم في القلب وعمرنا ما هننساكم".

وقام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بتقديم جائزة زعيم الفن العربي، قائلا "صاحب إرث كبير وغالي على قلوبنا وعلى قلوب كل الناس"، مؤكدا أن عادل إمام كان ولا يزال وسيبقى من أكبر الفنانين في الوطن العربي، ومشيرا إلى إفيهاته التي لا يمكن أن ننساها.

وتم عرض فيديو ضم لقطات من أفلامه وحديثه عن زوجته هالة وأسرتهم. ليتم عرض رسالة صوتية من الزعيم لحضور الحفل، قال فيها "أشكركم وكلي إخلاص ومحبة لحضراتكم، ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة بحبكم كتير كتير".

ودعا تركي ابني "الزعيم" المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام لاستلام التكريم.

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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