كريم عبدالعزيز عقب فوزه في joy awards: جائزة غالية من مكان غالي على قلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الفنان كريم عبدالعزيز بجائزة أفضل ممثل فئة السينما عن دوره في فيلم "بيت الروبي" من حفل توزيع جوائز joy awards في نسخته الرابعة المُقام ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال كريم عقب صعوده على مسرح بكر الشدي: "الجائزة غالية لأنها من مكان غالي على قلبي، ومن أصدقاء وأخوة غاليين على قلبي، الجائزة دي جائزة كل صناع العمل، وأشكر هيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ وأشكر إم بي سي، ويا رب دائما متجمعين وعقبال الدورة الـ100 وشكلكم من فوق يفرح".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

اقرأ أيضا:

ياسر جلال من "joy awards": تكريم تركي آل الشيخ للفنانين المصريين يعكس حبه لـ مصر

مفاجأة في joy awards.. تكريم "الزعيم" ورسالة صوتية منه