إسعاد يونس عقب تكريمها في joy awards: أفخر بالنهضة والحضارة الموجودة بالوطن الشقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل توزيع جوائز joy awards في نسخته الرابعة والمُقام اليوم السبت 20 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تكريم النجمة الكبيرة إسعاد يونس.

وقالت إسعاد عقب استلامها التكريم على مسرح بكر الشدي: "فخورة جدا وجيت من مصر عشان افرح بيكم وليكم، وأفخر بالنهضة والحضارة اللي في الوطن الشقيق، ولازم نتحد عشان نثبت إننا نستحق نكون من البلدان العظيمة".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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