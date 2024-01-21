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تراند اليوم : احتفالية لا تقل عن الأوسكار وكان.. بالفيديو: أول تعليق لـ "تركي آل الشيخ" على حفل "Joy Awards" بالرياض

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صحيفة الخليج 365: علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، خلال لقاء إعلامي ، على أهمية حفل "Joy Awards" بالرياض ، ووصفه بإحتفالية عالمية مثل الأوسكار وإيمي .

وقال آل الشيخ خلال اللقاء : إن هذه إحتفالية لا تقل عن أي إحتفالية عالمية ، لا تقل عن الأوسكار ولا إيمي ولا كان ، وهذا شيء أنا سعيد فيه .

وتابع: وكل ما كان ما راح يكون إلا بدعم مولاي وسيدي عراب الرؤية ، وأنا أرى أن الفنانين العالميين سعيدين بموجودهم بين الفنانين العرب ، فالفنان العربي لا يقل عن أي فنان عالمي يٌكرم اليوم .

وأضاف: الوطن العربي كله بلد واحد ، حتى الفنانين الذين تكرموا داخل المملكة العربية لهم تقديرهم في بلدانهم ، ولكن هذا لا يمنع أن إحتفالنا بهم يكون مميز .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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