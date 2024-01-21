بين الاستقالة والتفويض.. حيرة نقابة الموسيقيين بين مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

ياسر رشاد - القاهرة - بات منصب نقيب الموسيقيين خلال الساعات القليلة الماضية، في حيرة بين الفنان حلمي عبد الباقي والفنان مصطفى كامل بعد إعلان الأخير عن التخلي عن منصبه لصالح الآخر، في منشور رسمي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصطفى كامل يفوض حلمي عبد الباقي لرئاسة الموسيقيين والأخير يرفض

وأعلن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، ورفضه لاسناده مهمة رئاسة النقابة إليه، قائلاً:"بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري واخويا الفنان الكبير مصطفي كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره علي صفحته وهو إسناده مهمه النقابة لي وانا بقوله لن ولم أستطيع أن اقبل بتلك المهمة الثقيلة لانك حققت مالم يستطيع أي انسان علي مدار سنوات وسنوات.

وتابع "لن يستطيع أي انسان بما فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته انت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمه كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج الي صفحات كي نحصر تلك الإنجازات.

وأضاف أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجودك

وكان قد أعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلا : توكلت علي الله أفوض أمري إلي الله وشكراً لحضراتكم جميعاً علي هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني إحترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.

وفي وقتٍ سابق أعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيه عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا .

ولن يلتفت أعضاء مجلس الاداره والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة الاصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية.

ويتوجه اعضاء مجلس الادارة برسالة إلى النقيب العام : لن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى مافيه الخير .







