أصالة تُكرّم كأفضل مطربة عربية في "joy awards" ومحمد عبده بخطوة لافتة على المسرح-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كُرّمت الفنانة السورية أصالة في حفل " joy awards" كأفضل مطربة عربية، واللافت ان الفنان السعودي محمد عبده هو من قدّمها على المسرح وسلّمها الدرع التكريمي، وذلك في خطوة محببة ومميزة وسط تفاعل الكثير من الحضور.



على صعيد آخر تداول ناشطون عبر الإنترنت مقطع فيديو لـ أصالة، ظهرت فيه وهي تبكي أثناء بروفات حفل ألحان صلاح الشرنوبي، عند تقديمها مقطعاً من أغنية "وحياتي عندك" للفنانة الراحلة ذكرى. ويقول المقطع: "ويا ليالي الشوق سهرانة بسأل روحي بعادك ليه"، وبعدها تركت الميكرفون، وبحثت عن منديل لمسح دموعها، فتقدم زوجها الشاعر العراقي فائق حسن سريعاً ليحتضنها، بعد أن لاحظ تأثرها.