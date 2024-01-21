هكذا هنأ فارس إسكندر صديقه فارس كرم بعيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الشاعر والملحن فارس إسكندر التهنئة للفنان فارس كرم بمناسبة عيد ميلاده، اذ كتب له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "قلبَـك حلو وحايضل كل عمرو حلو، وقلبي بصراحة خٌَيّ غيرَك ما إلو، قالو السنة محظوظ يا برج الجدي، قلت الجدي محظوظ بِـخَيّـو الدَلو …العمر كلو يا خيي الكبير ورفيق دربي، ووج الخير عليي يخليك بصحتك ونجوميتك وفوق راس عيلتك يارب".



على صعيد آخر كان قد طرح فارس إسكندر أغنية بعنوان "جيبا" من كلماته وألحانه وتوزيع وتسجيل عمر صباغ.

