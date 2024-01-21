ميرنا وليد - بيروت - وجّه الشاعر والملحن فارس إسكندر التهنئة للفنان فارس كرم بمناسبة عيد ميلاده، اذ كتب له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "قلبَـك حلو وحايضل كل عمرو حلو، وقلبي بصراحة خٌَيّ غيرَك ما إلو، قالو السنة محظوظ يا برج الجدي، قلت الجدي محظوظ بِـخَيّـو الدَلو …العمر كلو يا خيي الكبير ورفيق دربي، ووج الخير عليي يخليك بصحتك ونجوميتك وفوق راس عيلتك يارب".
على صعيد آخر كان قد طرح فارس إسكندر أغنية بعنوان "جيبا" من كلماته وألحانه وتوزيع وتسجيل عمر صباغ.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا هنأ فارس إسكندر صديقه فارس كرم بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.