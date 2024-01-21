متابعة تُهين رين شقيقة الدكتورة يومي: "زبالة لبنان"..وهكذا ردّت عليها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تفاجأت التيكتوكر رين خوري شقيقة الدكتورة يومي بمتابعة أهانتها اثناء قيامها ببث مباشر على حسابها الخاص، واصفة اياه بـ "زبالة لبنان"، الا ان رين كانت هادئة جدا وقالت "حرام معليش حرام".



وقد انتشر الفيديو بشكل كبير بين المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد أطلت الدكتورة يومي بفيديو على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن تعرضها لحرق من الدرجة الثالثة، بعد ان دعت على نفسها بذلك، اذ قالت في الفيديو: "دعيت مزح اني احترق و احترقت من الدرجة الثالثة".