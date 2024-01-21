هذا ما كشفه أراس بولوت إينملي عن "الحفرة" وما علاقة فيلم "أتاتورك" ؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم التركي أراس بولوت إينملي عن مسلسل الحفرة والضغط الذي مر به مقارنة بتصويره لفيلم "أتاتورك"، قائلا: " صورت مسلسل الحفرة لـ 4 سنوات تحت ضغط اللحاق لعرض حلقة كل اسبوع ، لكن لم يتعبني ذلك أبدًا بقدر تعبي خلال تصوير فيلم أتاتورك الذي استغرق فقط 5 أشهر".
على صعيد آخر كان قد كشف أراس بولوت إينملي ما قاله زميله الممثل أنجين أوزتورك بعد تجسيده شخصية أتاتورك، اذ قال أراس: "عندما وافقت على تمثيل هذه الشخصية، أنجين أوزتورك قال لي أنا فخور جدًا برؤية الشجاعة في عينيك لتجسد هذه الشخصية يا أخي".
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