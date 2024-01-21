اعتزال عادل إمام رسميًا بعد مسيرة فنية دامت 60 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام اعتزال والده الفن نهائيًا بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة والمميزة ما بين السينما والدراما والمسرح، تاركًا من خلالها بصمة في قلوب الجمهور، مؤكدًا إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولكنه قرر التفرغ للحياة الأسرية واستكمال حياته القادمة وسط أسرته والإستمتاع مع أبنائه وأحفاده في المنزل.

إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بصلاح سالم|رد فعل الزعيم وأول تعليق لأسرته (خاص للوفد)

رامي إمام يكشف أسباب اعتزال الزعيم عادل إمام الفن

حسم نجل عادل إمام الجدل حول أنباء اعتزال والده، بسبب تعرضه بشكل مستمر للسؤال عن سبب غياب والده عن الوسط الفني، حيث قال: "إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا، وهو مع أحفاده طول الوقت".

عادل امام ونجله رامي إمام

تكريم استثنائي للنجم عادل إمام ومنحه جائزة زعيم الفن الذهبي.. لن تتكرر

في الوقت نفسه، شهد حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2024، الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية، تكريم النجم عادل إمام عن مشواره الفني العظيم ومنحه جائزة زعيم الفن العربي، التي وصفها تركي آل الشيخ بإنها استثنائية ولن تتكرر، فهي المرة الأولى والوحيدة التي تُقدم فيها هذه الجائزة لفنان عربي في تاريخ جوائز JOY AWARDS.

عادل امام

عادل إمام يوجه رسالة صوتية خاصة للجمهور: ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة أنا بحبكم كتير كتير كتير

وحرص عادل إمام على توجيه رسالة صوتية مُسجلة خاصة للجمهور في نهاية الفيديو الذي عرض تاريخ مسيرته الفنية الضخمة التي أمتعنا بها على مدار أكثر من 60 عامًا، قائلًا :"ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة أنا بحبكم كتير كتير كتير".

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عادل امام

منح عادل امام جائزة زعيم الفن العربي

رامي إمام: عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه وأمي السبب في كل اللي إحنا فيه

أعرب نجلي الزعيم عادل إمام عن سعادتهما البالغة وفخرهما الشديد بتكريم والدهما ومنحه جائزة زعيم الفن العربي عن مشواره الفني، كما وجه المخرج رامي إمام رسالة حب وتقدير للزعيم أمام الجمهور قائلًا: "شكرًا هيئة الترفيه واسمحوا لي إني أتكلم كـ ابن مش كـ مخرج، واسمحوا ليه أتكلم عن أبويا قد إيه إنك تكون فنان ناجح وكبير صعب، ولكن من الصعب تكون أب ناجح".

محمد امام ورامي امام نجلي الزعيم عادل امام

وأضاف رامي إمام: "عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه أنا وأختي ومحمد، وعلى الرغم من المشاكل اللي مر بيها ولكنه حمل على عاتقه رسائل للمجتمع المصري، وزرع جوانا الأسرة المصرية .. أنا أشكرك"، كما حرص على توجيه رسالة شكر وعرفان لوالدته أيضًا، قائلًا: "بشكر أمي كافحت مع أبويا 60 سنة عشان تقدر تحمي رسالته وتربينا أنا ومحمد أختي أحسن تربية، وهي السبب في كل اللي إحنا فيه ربنا يخليكي لينا".

أسرة الزعيم عادل امام

عادل امام وزوجته

محمد إمام يدعم الشعب الفلسطيني خلال كلمته في حفل joy awards: انتوا في القلب وعمرنا ما هننساكم

ومن جانبه، وجه الفنان محمد عادل إمام كلمة شكر للشعب السعودي بعد تكريم والده قائلًا: "نشكر الشعب السعودي وحبكم لنا وللفن المصري، والفن المصري حاجة كبيرة ومهمة ومؤثرة"، كما حرص على دعم الشعب الفلسطيني قائلًا: "أحيي الشعب الفلسطيني البطل، انتوا في القلب وعمرنا ما هننساكم".

محمد امام ورامي امام نجلي الزعيم عادل امام

إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بصلاح سالم

على صعيد آخر، كان قد أُطلق مؤخرًا اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم، وذلك ضمن حملة إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه البارزة، على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

عادل امام

أعرب المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام، عن سعادته البالغة بإطلاق اسم الزعيم على أحد كباري صلاح سالم، وذلك خلال تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" الإلكترونية، حيث كشف عن رد فعل الزعيم حينما علم بالأمر، مشيرًا إلى أنه تفاجأ عند سماع الخبر، وشعر بسعادة لا توصف، حيث اعتبر هذا القرار بمثابة تقدير عظيم وتكريم مُشرف من الدولة والوطن، لاسمه ومسيرته الفنية التي تربع من خلالها في قلوب الجمهور.

عادل امام

في الوقت نفسه، وصف عصام إمام إطلاق اسم الزعيم على أحد الكباري بحدث عظيم وتكريم يشهد للزعيم بحفاوة مسيرته الفنية، التي تستحق كل الاحترام والتقدير وتخليد اسمه إلى الأبد.

عادل إمام

آخر أعمال عادل إمام قبل الإعتزال

جدير بالذكر إن آخر أعمال النجم عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو" الذي خاض به موسم دراما رمضان لعام 2019، وشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري، بالإضافة إلى داليا البحيري، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.