شاهد قبلات متبادلة وصور تذكارية بين الفنان محمد عبده وميريام فارس في حفل جوائز JoyAwards بالرياض

تم توثيق لقطات فيديو تُظهر تبادل الفنان محمد عبده والفنانة ميريام فارس للقبلات أثناء لقائهما في حفل جوائز “JoyAwards” في الرياض.

في الفيديو، يُظهر محمد عبده وميريام فارس وهما يلتقيان ويتبادلان القبلات، ثم يلتقطان صورًا تذكارية.

وفي خطابه في الحفل، قال محمد عبده: “عندما كنت طفلاً، كنت أنام على السطح بدون كهرباء، وكنت أرى النجوم وأحب جمالها اللامتناهي، وكنت أتمنى أن أتسلق لألمس تلك النجوم وأتعرف عليها، وظل هذا الحلم معي حتى نشأت”.

وأضاف: “أشكر الله أنني شاهدت هذه النجوم تتواجد في أرض الرياض، شاهدت النجوم اليوم في وطننا الحبيب وفرحت كثيرًا بما يحدث، وستكون لنا الليلة مجموعة من تلك النجوم المحبوبة في قلوبنا”.

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