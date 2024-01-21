شاهد ردة فعل طريفة من إسعاد يونس أثناء استلامها جائزة حفل Joy Awards بالرياض

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، أثناء ترحيب الجمهور بها والتصفيق الحاد لها عقب صعودها على المنصة لاستلام جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awards بالرياض.

وظهرت إسعاد يونس في الفيديو وهي تضحك وترقص بطريقة طريفة للتعبير عن سعادتها باستلام الجائزة وبترحيب الحضور والجمهور بها في حفل Joy Awards.

وقالت إسعاد يونس في كلمتها بعد تسلم الجائزة: “أنا سعيدة جدًا وأتشرف بوجودي هنا، وشكراً كثيرًا لكم”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بحصول إسعاد يونس على هذه الجائزة، مؤكدين أنها تستحقها عن جدارة، لما قدمته طوال مسيرتها الفنية والإعلامية.