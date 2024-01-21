ستيفاني عطالله تغيب عن حضور "joy awards" وهذه ردّة فعلها عند فوز مسلسل "كريستال"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة ستيفاني عطالله مقطع فيديو لها يظهر ردّة فعلها عند فوز مسلسل "كريستال" في حفل joy awards الذي غابت عن حضوره، موجّهة الشكر للمملكة العربية السعودية وللقائمين على الحفل، وعلّقت ستيفاني على الفيديو بالقول: "ما كنت قادرة كون موجودة بالحفل الليلة لكن كبر قلبي عند فوز كريستال بجائزة افضل مسلسل شكرًا لحبكم لنا.

الحمدلله شكرًا للسعودية ولـ جوي اوردز".

وقد تلقّت ستيفاني عطالله الكثير من التهاني من قبل المتابعين، اذ فعلا انها ممثلة موهوبة ويستحق مسلسل "كريستال" الفوز في الحفل.