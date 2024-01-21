قصي خولي برسالة للمعزين بوفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل السوري قصي خولي الشكر لكل من واساه بوفاة والده، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "شكرا جزيلا على التعزية وعلى الاهتمام الكريم من الجميع سواء بالحضور، بالاتصال،بالمراسلة، برقيا او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

رحم الله أمواتكم جميعا وجزاكم الله كل الخير البقاء لله. عائلة المرحوم عميد خولي".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو من عزاء والد قصي خولي، الإعلامي السوري عميد خولي، وقد ظهر في الفيديو الشيخ ياسر الصالح وهو يتلو آيات قرآنية.