ميرنا وليد - بيروت - ختام حفل Joy Awards كان لافتا بحضور الفنان المصري عمرو دياب، الذي قدّم أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور، وبعد انتهائه عبّر عن سعادته الكبير بحضوره الحفل، ثم توجه نحو رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ وسلّم عليه، ومازح الحضور بالقول: "كويس انكم تحملتم أربع ساعات، وأنا بغني لكن مبعرفش اتكلم".
الجدير ذكره ان الحفل قد ضم العديد من النجوم العرب والعالميين وشكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب ممازحا: "بغني لكن مبعرفش اتكلم"..وخطوة لافتة تجاه المستشار تركي آل الشيخ-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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