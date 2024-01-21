بالفيديو: تكريم الفنان عادل إمام فى Joy Awards بالرياض.. والزعيم يوجه رسالة لجمهوره

كرم حفل Joy Awards الفنان المصري الكبير عادل إمام، بجائزة خاصة عن مشواره الفني الكبير الذي امتد لأكثر من 60 عامًا، قدم خلالها العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وألقى الفنان عادل إمام كلمة مسجلة عبر الهاتف، عبر فيها عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، قائلًا: “ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة، أنا بحبكم كتير كتير كتير”.

من جانبه، أعرب المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، عن سعادته بتكريم والده، قائلًا: “شكرًا هيئة الترفيه، اسمحوا لي أن أتكلم كابن، واسمحوا لي أن أتكلم عن أبي”.

وأضاف: “إنه ليس من السهل أن تكون فنانًا ناجحًا، ولكن الأصعب هو أن تكون أبًا ناجحًا. أبي ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه، وعلى الرغم من المشاكل التي مر بها، ولكنه حمل على عاتقه رسائل للمجتمع المصري، وزرع فينا الأسرة المصرية”.

وختم حديثه بتوجيه الشكر إلى والدته، قائلًا: “شكرًا لأمي التي كافحت مع أبي 60 عامًا، وهي السبب في كل ما نحن فيه”.

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