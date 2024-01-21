وزيرة الثقافة تتفقد مواقع ثقافية قيد الإنشاء والتطوير بمحافظة أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن زيارتها لمحافظة أسوان تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من المواقع الثقافية قيد الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، والوقوف على طبيعة سير العمل بها، وذلك بحضور، عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وزيرة الثقافة تفقدت مشروع إنشاء قصر ثقافة أسوان، والذي يقع على كورنيش النيل، بإجمالي مساحة 3500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار للأنشطة على مساحة 1150 مترًا مربعًا، تضم دورًا أرضيًا يضم قاعة موسيقى، وقاعة معارض، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومرسمًا، ومبنى المسرح والذي يضم 500 كرسي، ودور أول يضم مكتبة طفل، ونادي مرأة، ونادي تكنولوجيا المعلومات، ومكتبة عامة، ودور ثان استراحة للفرق الفنية.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة مختصة، لمتابعة سير العمل بالموقع، وتذليل العقبات، وتفعيل كافة الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الصدد، حتى يتسنى تسريع وتيرة العمل بالمشروع، والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لينضم كصرح جديد لمنظومة العمل الثقافي يُقدم الخدمة الثقافية لأهالي المحافظة.



أعقب ذلك تفقد وزيرة الثقافة، لقصر ثقافة العقاد بأسوان، والذي يُمثل أحد الصروح الثقافية المُهمة، التابعة لوزارة الثقافة، بمحافظة أسوان.

ويحتوي قصر ثقافة العقاد، على مكتبة عامة، ومكتبة طفل، ومرسم للفنون التشكيلية، وقاعة محاضرات، كما يضم متحفاً لمقتنيات الأديب الراحل عباس محمود العقاد.

ووجهت وزيرة الثقافة، بإعداد برنامج ثقافي فني يتسم بالتنوع، ليخدم مختلف الفئات والشرائح العمرية والمجتمعية، ويتم تنفيذه بصفة دورية بالقصر، مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهد، والعمل على وضع خريطة مبتكرة للأنشطة.

تطور ملموس

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تشهد هذه الفترة، تطورًا ملموسًا على صعيد تطوير الأصول الثقافية، والبرامج المُقدمة بمختلف المواقع بأسوان، وغيرها من المحافظات، في ضوء توجيهات ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، ببذل الجهد إزاء المتابعة الجادة والفعالة لمختلف مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت والقصور الثقافية بالمحافظات، لتفعيل رسالة الثقافة وبناء الإنسان".