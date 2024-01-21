شاهد نجاة الصغيرة مفاجأة حفل Joy awards في الرياض في ظهور نادر بعد غياب سنوات

شهد حفل توزيع جوائز “Joy awards” مفاجأة سارة بعد مشاركة النجمة نجاة الصغيرة في المناسبة التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. واستقبل نجوم الفن دخول نجاة الصغيرة، البالغة من العمر 86 عامًا، بتصفيق حار بعد غيابها لسنوات طويلة، وهتافات “اشتقنا لكِ”، لتقدم على المسرح بعد ذلك أغنيتها الشهيرة “عيون القلب”.

وكرمت الهيئة العامة للترفية الفنانة القديرة بجائزة عن مجمل مشوارها الفني، وصعد رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ إلى المسرح وقدم لها الشكر والتقدير على الحضور.

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