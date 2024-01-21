هاني فرحات عن تسليمه لانغ لانغ تكريمه من joy awards: حلمت فقط بحضور حفلاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المايسترو هاني فرحات عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة من joy awards، الذي أقيم مساء أمس السبت 20 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وقام هاني فرحات بتسليم التكريم للموسيقار وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ، والذي يعد أحد أشهر العازفين في العالم.

وقال فرحات خلال الحفل أشعر بالفخر الشديد والسعادة البالغة لتكريم أسطورة الموسيقى لانغ لانغ، الذي كنت أحلم فقط بحضور حفل من حفلاته واليوم أهديه التكريم الذي يستحقه.

من جهة أخرى، قدم فرحات منذ عدة ساعات ليلة رابح صقر ضمن حفلات موسم الرياض وهو الحفل الذي حقق نجاحا كبيرا، وحضره الآلاف من عشاق رابح صقر.

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