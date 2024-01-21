شاتاي أولسوي يتلقى الإشادة من هذا الشخص

ميرنا وليد - بيروت - أشاد مخرج مسلسل "كبرى" يامور تايلان بالممثل التركي شاتاي أولسوي، اذ قال: "جميع المخرجين الجيدين في العالم سيرغبون بالعمل مع شاتاي اولوسوي. إنه موهوب جدًا، ومخلص لعمله، ومنضبط، ويحب مهنته، ومتواضع و وسيم جدًا."

الجدير ذكره ان شاتاي كان قد بدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء في عمر الثامنة عشرة ، وفي عام 2010 فاز شاتاي أولسوي بلقب أفضل عارض أزياء في تركيا، وهذا ما ساعده على الإنتقال فوراً إلى الأعمال الدرامية التلفزيونية، فشارك في مسلسل "أسميتها فريحة" الذي حقق شهرة كبيرة جداً في تركيا و العالم العربي.

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