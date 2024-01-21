بالصورة - الدموع في عيون قيس الشيخ نجيب تتزامن مع كلمات منى واصف

ميرنا وليد - بيروت - كان لافتاً ومؤثراً ردة فعل الممثل السوري قيس الشيخ نجيب العاطفية والإنسانية على دموع الممثلة القديرة منى واصف بعد تسلمها جائزة الأبداع مدى الحياة. فلمعت عيون قيس الشيخ نجيب وبدا على ملامحه مدى التعاطف مع إبنة بلده وتقديره لها وفي نفس الوقت فرحته بتكريمها لأنها تستحق التكريم لا سيما أن ما قالته عن تمنيها بوجود والدتها وعن نجاحها كان بمنتهى التواضع والبساطة وبعد خروجها من الحفل كشفت منى واصف أن ما حصل كان حلماً. يذكر أن قيس الشيخ نجيب يشارك في مسلسل"الخائن" ويشاركه في التمثيل سلافة معمار ومرام علي وقد لاقى المسلسل نجاحاً ومتابعة.

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