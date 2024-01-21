هكذا إعتنت ريم السعيدي بزوجها وسام بريدي قبل ساعات من Joyِ Awards

ميرنا وليد - بيروت - نشر مقدم البرامج وسام بريدي فيديو على صفحته قبل ساعات من حفل Joy Awards بنسخته الرابعة ظهر فيه مع زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وعلى وجهه ماسك تحت العينين وعلى وجه زوجته ماسك على كامل الوجه وعلق قائلاً: "تعتني بي زوجتي قبل اليوم الكبير".

ويشارك وسام بريدي في تقديم الحفل الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص وستكون التجربة الأولى لها في مجال التقديم. يذكر أن جوائز Joy Awards تُمنح لمستحقيها بناء على رأي الجمهور وسمحت للمتابعين بالتصويت للفنان أو الفنانة الذين يختارونهم دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.