- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشر مقدم البرامج وسام بريدي فيديو على صفحته قبل ساعات من حفل Joy Awards بنسخته الرابعة ظهر فيه مع زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وعلى وجهه ماسك تحت العينين وعلى وجه زوجته ماسك على كامل الوجه وعلق قائلاً: "تعتني بي زوجتي قبل اليوم الكبير".
ويشارك وسام بريدي في تقديم الحفل الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص وستكون التجربة الأولى لها في مجال التقديم. يذكر أن جوائز Joy Awards تُمنح لمستحقيها بناء على رأي الجمهور وسمحت للمتابعين بالتصويت للفنان أو الفنانة الذين يختارونهم دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا إعتنت ريم السعيدي بزوجها وسام بريدي قبل ساعات من Joyِ Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.