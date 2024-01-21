ميرنا وليد - بيروت - تضامن الممثل اللبناني وسام حنا مع ملك جمال لبنان لعام 2024 ماريو الحاج بعد الإنتقادات التي طالته بعد إنتخابه وعلق قائلاً: "هالشب اللبناني يلي فاز بالمسابقة العالمية و انتو عم تتنمروا عليه، بينرفع الراس فيه لانو هوي من الاشخاص لعندو من طفولته صعوبة بالنطق، وقال هالشي بمقابلة تلفزيونية، وعم بحاول يتغلب على هالمشكلة من صغره، و مرة خبرني انو لما يوصل عالكلمة و مايقدر يلفظها بحاول يفتش على غيرها".
فتفاعل المتابعون مع ما قاله وسام لا سيما أن ماريو الحاج يحاول التغلب على مشكلته ويملك الجرأة للمشاركة في مسابقة عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر رد قوي من وسام حنا على منتقدي ملك جمال لبنان وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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