رد قوي من وسام حنا على منتقدي ملك جمال لبنان وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - تضامن الممثل اللبناني وسام حنا مع ملك جمال لبنان لعام 2024 ماريو الحاج بعد الإنتقادات التي طالته بعد إنتخابه وعلق قائلاً: "هالشب اللبناني يلي فاز بالمسابقة العالمية و انتو عم تتنمروا عليه، بينرفع الراس فيه لانو هوي من الاشخاص لعندو من طفولته صعوبة بالنطق، وقال هالشي بمقابلة تلفزيونية، وعم بحاول يتغلب على هالمشكلة من صغره، و مرة خبرني انو لما يوصل عالكلمة و مايقدر يلفظها بحاول يفتش على غيرها".

فتفاعل المتابعون مع ما قاله وسام لا سيما أن ماريو الحاج يحاول التغلب على مشكلته ويملك الجرأة للمشاركة في مسابقة عالمية.