joy awards 2024| موقف إيجابي يجمع بين أصالة وأنغام من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة اصالة مساعي الصلح بينها وبين الفنانة أنغام، منذ بدايته في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم في ختام العام الماضي، الأمر الذي تصدّر محركات البحث والعناوين الأولى للأخبار الفنية في مختلف المواقع.

أصالة تتقاسم جائزة joy awards مع أنغام

كان قد شهد مهرجان joy awards السعودي في نسخته الرابعة موقف مميز من أصالة بعد حصولها على جائزة الفنانة المفضلة حيث أعلنت تقاسمها مع الفنانة أنغام، الأمر الذي قابلته بالوقوف تحيةً لها ولتقديرها.

جاءت ليلة نجمات العرب بالصلح بين أصالة وأنغام، بحضور سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا والمايسترو هاني فرحات، وذلك أثناء الاستراحة المقررة بين فقرات الحفل.

التقيا كل من أصالة وأنغام عند وصول الأخيرة لمقر الاستراحة وبادرت أنغام بإلقاء التحية والسلام على أصالة وتبادلا القبلات وقامت بتهنئتها بقدوم حفيدتها شام.

وبذلك تم الصلح بين أصالة وأنغام بعد 3 أعوام من الخلافات بينهما وخاصة والتي ازدادت شرارته عند زواج أنغام من طليقها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كانت تربطه صلة قرابة بزوج أصالة السابق طارق العريان.

أقيم مساء أمس السبت، حفل joy awards 2024 بحضور كوكبة فنية ضخمة من حول العالم، وتصدّر المهرجان مراكز البحث الاولى وتابعه مئات الآلاف عبر البث المباشر على القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الترفيهي.

فاز عدد من النجوم بـ جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، تكريماً لمسيرتهم الفنية، وهم: "أنتوني هوبكنز، منى واصف، إسعاد يونس، علي المدفع، رابح صقر".

في المجال السينمائي:



الفنان القدير عادل إمام عادل فاز بجائزة "زعيم الفن العربي".

الفنان كريم عبد العزيز بجائزة الممثل المفضل

الفنانة نيللي كريم بجائزة الممثلة المفضلة

فوز الفيلم السعودي سطار بالفيلم المفضل

في المجال الموسيقي:

الفنان عايض فاز بجائزة "الفنان المفضل".

الفنانة أصالة نصري فازت بجائزة "الفنانة المفضلة".

الكويتي طلال سام فاز بجائزة "الوجه الجديد المفضل".

أغنية "يا ليل ويالعين" للفنان السوري الشامي فازت بجائزة "الأغنية المفضلة".

مجال الجوائز الفخرية:

الفنانة منى زكي فازت بجائزة "الترفيه الفخرية"، عن مسلسل "تحت الوصاية".

مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب فاز بجائزة "الترفيه الماسية".

الممثلة الأمريكية إيفا لانغوريا فازت بجائزة "شخصية العام".

الفنان محمد المنصور فاز بجائزة "صنّاع الترفيه الفخرية".

الممثل الأمريكي مارتن لورنس فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

المايسترو السعودي وليد فايد فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

الفنانة نجوى كرم فازت بجائزة "الإبداع الفخرية".

الممثلة الهندية عليا بهات فازت بجائزة "الترفيه الفخرية".