ياسر رشاد - القاهرة - تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورشة العمل الخاصة بفعاليات الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي انطلقت فعالياته 10 يناير الجاري ويستمر حتى 5 مارس القادم، بمشاركة 12 نحاتًا من مصر وعدة دول، ويُنظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بحضور الفنان أكرم المجدوب، قوميسيير عام السمبوزيوم.

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حيث حرصت وزيرة الثقافة، على لقاء عدد من فناني السمبوزيوم من المصريين والأجانب، وأكدت حرص الوزارة على توفير الإمكانات اللازمة لنجاح السيمبوزيوم، وأعرب الفنانون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الدولي، على أرض محافظة أسوان، حيث الحضارة والفنون، والتي علم نحاتوها العالم فن النحت على الجرانيت قبل آلاف السنين .

كما ثمنت وزيرة الثقافة، الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث الفني المتميز، مُعربة عن تطلعاتها بأن تخرج هذه الدورة بالشكل اللائق بقيمة مصر وريادتها الحضارية، مؤكدة دور الفنون الجادة في إحداث التواصل البناء بين شعوب العالم.

وزيرة الثقافة تتفقد ورشة عمل الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

وزيرة الثقافة تتفقد ورشة عمل الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

وزيرة الثقافة تتفقد ورشة عمل الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

وزيرة الثقافة تتفقد ورشة عمل الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

وزيرة الثقافة تتفقد ورشة عمل الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

وزيرة الثقافة تتفقد ورشة عمل الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت